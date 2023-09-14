ATACMS для Украины: эксперты считают, что США уже приняли решение о поставках ракет

Что этому предшествовало

Тема передачи Украине дальнобойных ракет типа ATACMS вновь активизировалась после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке России.

И хотя формальное соглашение не было обнародовано, два диктатора вполне могли договориться между собой в устной форме о передаче Москве значительного количества снарядов и ракет.

ATACMS способны серьезно изменить положение на поле боя

"Китай является основным бенефициаром той встречи между Путиным и Ким Чен Ыном. Первая и вторая страна являются сателлитами КНР. Если украинская разведка уже подтверждает передачу определенных партий вооружения и боеприпасов Северной Корее, то в качестве реакции на такие действия правительство США может согласиться на поставку ракет типа ATACMS", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, это очень актуально и очень важно. Они способны серьезно изменить положение на поле боя.

Решение по ATACMS для Украины уже есть и оно - положительное

Нам критически не хватает дальнобойных ракет, поэтому у нас нет безграничных возможностей для использования Storm Shadow и SCALP, добавил он. Хотя поставленные перед ними задачи они выполняют очень эффективно - поражение двух российских судов в порту Севастополя, включая новую субмарину, является доказательством этого.

"Мое личное мнение - решение по "атакамсам" для Украины уже есть и оно - положительное. Единственное, что нужно дождаться соответствующего применения этих ракет, после которого будет объявлено о том, что США передали их Украине", - пояснил Мусиенко.

Сообщения прессы о возможной передаче Штатами ATACMS

Напомним, что Украина уже с прошлого года призывает США предоставить дальнобойные ракетные ATACMS, способные бить по целям на расстоянии до 300 километров. При этом Вашингтон пока воздерживается от отправки в нашу страну такого вооружения.

При этом 8 сентября ABC News писало, что два американских чиновника заявили, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, все же передаст Украине тактические ракетные системы дальнего действия ATACMS. Они могут быть включены в новый пакет помощи, а поставки могут состояться через месяцы.

После этого с подобным утверждением появилась публикация Financial Times. Один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена заявил журналистам, что решение может быть принято в ближайшее время.