Астронавти NASA готуються до завтрашнього виходу у космос: подробиці місії

Як зазначає агенція, вже о 15:00 за київським часом космонавти планують перевести свої костюми на роботу від сонячних батарей. Шейн Кімбро та Тома Песке вийдуть зі шлюзу US Quest у відкритий космос та вирушать до конструкції Port-6, задля подальшого встановлення однієї зі збірних панелей. Наступний вихід у космос заплановано в неділю.

Зокрема, бортінженери NASA Меган МакАртур та Марк Ванде Хей допомагатимуть астронавтам вдягати костюми й займатимуться підтримкою робототехніки під час їх виходу у космос.

NASA, зі свого боку, обіцяє вести пряму трансляцію у своєму блозі, яка розпочнеться одночасно з початком місії астронавтів, тобто о 13:30 за київським часом.