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AstraZeneca вдвічі скоротила поставки COVID-вакцини в ЄС

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 09 квітня 2021 19:16
AstraZeneca вдвічі скоротила поставки COVID-вакцини в ЄС Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca вдвічі скоротила кількість вакцин від COVID-19, які вона повинна була доставити в країни ЄС на цьому тижні. У компанії заявили, що затримка у поставці препарату буде тимчасовою.

Про це повідомляє Fіnancial Times.

У компанії стверджують, що скоротили постачання через те, що було відстрочено випробування даної партії вакцин.

В даний час компанія планує доставити 1,3 мільйона доз у 27 країн-членів ЄС, а також в Ісландію та Норвегію. На цьому тижні компанія повинна була доставити 2,6 млн доз препарату.

У AstraZeneca минулого тижня заявили, що повідомили Єврокомісії та країн-членів ЄС, що нова партія вимагає тестування і буде доставлена найближчим часом. При цьому в компанії запевнили, що встигнуть виконати своє завдання по доставці 70 млн доз вакцин у другому кварталі.

Видання зазначає, що будь-яка нестача вакцини AstraZeneca стане новим ударом по кампанії ЄС щодо імунізації, яка відстає від кампаній у Великобританії, США і Ізраїлі.

Нагадаємо, в Австралії заявили, що Євросоюз заблокував постачання 3,1 мільйона доз вакцин від коронавірусу AstraZeneca. У країни мало надії на отримання обіцяних 400 тисяч доз в строк.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС не планує ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами, поки не покращиться ситуація з поставками в країни Євросоюзу.

Голова Єврокомісії також пригрозила компанії AstraZeneca введенням заборони на експорт, якщо вона не почне в повному обсязі постачати вакцину в країни ЄС. AstraZeneca поставила Європі тільки 30% від узгодженої кількості препаратів.

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