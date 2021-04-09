AstraZeneca вдвое сократила поставки COVID-вакцины в ЕС

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила вдвое количество вакцин от COVID-19, которые она должна была доставить в страны ЕС на этой неделе. В компании заявили, что задержка в поставке препарата будет временной.

В компании утверждают, что поставку сократили из-за того, что были отсрочены испытания данной партии вакцин.

В настоящее время компания планирует доставить 1,3 миллиона доз в 27 стран-членов ЕС, а также в Исландию и Норвегию. На этой неделе компания должна была доставить 2,6 млн доз препарата.

В AstraZeneca на прошлой неделе заявили, что сообщили Еврокомиссии и странам-членам ЕС, что новая партия требует тестирования и будет доставлена в ближайшее время. При этом в компании уверили, что успеют выполнить свою задачу по доставке 70 млн доз вакцин во втором квартале.

Издание отмечает, что любая нехватка вакцины AstraZeneca станет новым ударом по кампании ЕС по иммунизации, которая отстает от кампаний в Великобритании, США и Израиле.