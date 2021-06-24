Асоційоване тріо зробило заяву: ми розраховуємо на співпрацю з ЄС

Зміцнення демократій і верховенства права, боротьба з корупцією і вдосконалення судової системи залишаються пріоритетами, йдеться в заяві міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Грузії Давида Залкаліані і Молдови Ауреліу Чоко.

У той же час, як наголошується в статті, країни продовжують протистояти викликам. Зокрема, через незаконну окупацію територій Грузії та України та конфлікт у Придністровському регіоні Молдови, що серйозно загрожує суверенітету та підриває територіальну цілісність держав.

Країни підтверджують зобов'язання просуватися вперед у впровадженні угод про асоціацію з ЄС і надають новий поштовх стратегічному розвитку "Східного партнерства".

"Асоційоване тріо об'єднує не тільки велика мета членства в ЄС. Ми також будемо спільно працювати над розширенням порядку денного діалогів між ЄК і партнерами", - йдеться в заяві.

Серед нових тематичних напрямків:

транспорт,

енергетика,

цифрова трансформація,

зелена економіка,

освіта,

юстиція,

стратегічні комунікації,

охорона здоров'я,

культура.

Важливою складовою спільної діяльності тріо буде посилення співпраці з ЄС у сферах безпеки і оборони, зокрема з протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості, йдеться в заяві.

ЄС може змінити ситуацію в регіоні на краще, і три країни готові активно взаємодіяти з ЄС на політичному, експертному і рівні громадянського суспільства, заявили глави МЗС.