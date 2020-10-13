Асоціація міст України звернулась до президента через тиск на місцеве самоврядування

Асоціація міст України звернулася до президента України та міжнародних спостерігачів через тиск на місцеве самоврядування.

Про це йдеться на сайті асоціації.

Зазначається, що асоціація міст України вкотре заявляє про недопустимість тиску на органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

В Асоціації також наголошують, що місцеве самоврядування забезпечує життєдіяльність громад, а тиск правоохоронних органів несе пряму загрозу безпеці та життю громадян України, оскільки практично паралізує роботу муніципалітетів з надання відповідних послуг.

"Яскравим прикладом тиску на місцеве самоврядування є дії, що чиняться відносно міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула. Фактично, за два тижні до дня проведення місцевих виборів проти нього поновлено кримінальну справу п’ятирічної давнини з метою вручити підозру та обрати запобіжний захід. У таких кроках дуже прозоро вбачається намір примусити чинного мера відмовитися від участі у виборах", - йдеться у зверненні.

АМУ переконана, що такими діями ставиться під загрозу надання громадянам якісних соціальних та адміністративних послуг, а також створюється небезпека для проведення відкритих прозорих місцевих виборів та реалізації права громадян обирати та бути обраними.

"Асоціація міст України наполегливо закликає владу припинити тиск на місцеве самоврядування, щоб не допустити спаплюження іміджу України як демократичної вільної європейської держави", - додали в АМУ.

Нагадаємо, цього тижня мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що напередодні місцевих виборів на Криворізьку міську раду посилюється тиск з боку представників влади.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.