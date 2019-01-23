Асоціація міст проти заборони розміщувати гроші місцевих бюджетів на депозитах

Фото: виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан (УНІАН)

Рішення уряду може призвести до заморожування великих проектів міст

Рішення Кабінету міністрів заборонити органам місцевого самоврядування до кінця 2019 року розміщувати на депозитах в банках тимчасово вільні кошти із загальних фондів місцевих бюджетів суперечить Бюджетному кодексу і закону про місцеве самоврядування. Про це в коментарі РБК-Україна сказав виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

"Згідно з прийнятою постановою, міста зможуть розміщувати на депозитах тільки кошти зі спеціального фонду, який зазвичай у кілька разів менше, ніж загальний. До кінця минулого року на депозитних рахунках в держбанках було близько 15 млрд гривень місцевих бюджетів. З них тільки третина - близько 5 млрд гривень - гроші зі спецфонду", - уточнив представник Асоціації міст.

За словами Слобожана, це рішення уряду може призвести до того, що в багатьох містах не будуть реалізовуватися великі проекти, в тому числі в рамках Держфонду регіонального розвитку, інфраструктурної субвенції або сільської медицини. "Ці проекти вимагають спільного фінансування з місцевих бюджетів від 10 і іноді до 70 відсотків. Для того і були депозити, щоб профінансувати ці проекти. Це дозволяло уникати ситуацій, коли місцеві депутати могли розподілити кошти на інші цілі. Це була гарантія того, що проект буде реалізований", - пояснив Слобожан.

"Депозит давав можливість акумулювати кошти на масштабні проекти. Приміром, так "з нуля" за два роки в місті Бориспіль побудували академічний ліцей. Ані у держави, ані у обласної влади на цей проект не взяли ні копійки", - додав він.

Після цього рішення уряду місцева влада можуть повністю зняти депозити, в тому числі і ті, які сформовані з грошей спецфонду, допускають в АМУ. "Упевнений, що мери, щоб перестрахуватися, знімуть все. Тут питання не в грошах, а в психології. Будь-яке обмеження держави сприймається так, що не все добре", - припускає Слобожан.

На його думку, пішовши на такий крок Мінфін, мабуть, розраховує, що гроші міст будуть перебувати на Єдиному казначейському рахунку і при необхідності влада зможе направити їх на "латання бюджетних дірок".

"Враховуючи, як швидко це все зараз робиться, реалізувати на місцях якісь нормальні проекти за гроші загального фонду буде нереально, це будуть витрати на поточні цілі. Ці гроші, наприклад, зможуть спрямувати на зарплати, надбавки, премії бюджетникам, закупівлю обладнання, а також, можливо, якісь поточні ремонти, які не відносяться до капітальних витрат. В уряді можуть сказати, що, наприклад, у них немає грошей на субсидії або зарплати вчителям, але ці гроші є у місцевих бюджетів, тому давайте брати у них", - міркує співрозмовник.

Крім того, на його думку, неконтрольоване збільшення грошової маси в такому обсязі призведе до різких скачків інфляції, про що раніше попереджав Національний банк. "Ринок відразу відреагує, це 15 млрд гривень, а не дві копійки", - резюмував експерт.

РБК-Україна звернулося до Міністерства фінансів з проханням прокоментувати рішення уряд. На момент публікації новини в прес-службі міністерства не надали відповідь на питання видання.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України до кінця 2019 року заборонив місцевим бюджетам розміщувати на депозитах тимчасово вільні кошти загального фонду. У пояснювальній записці наголошується, що дану постанова підготували для врегулювання бюджетних процесів, які відбуваються в органах місцевого самоврядування. Також в уряді зазначили, що кошти, які зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, працюють неефективно, накопичуються і не беруть участь у бюджетному процесі.