Ассанжа позбавили громадянства Еквадору

Влада Еквадору скасувала рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни. Про це заявив міністр закордонних справ південноамериканської республіки Хосе Валенсія, передає Reuters.

Крім того, міністр звинуватив організацію WikiLeaks і Ассанжа у втручанні в справи його країни. Також він звинуватив у втручанні двох російських хакерів, які проживають в Еквадорі.

Додамо, що зараз Джуліан Ассанж доставлений в Вестмінстерський магістратський суд.

Нагадаємо, сьогодні у Лондоні затримали Джуліана Ассанжа. Посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство і його негайно затримали. Британські поліцейські застосували силу під час затримання Ассанжа.

Адвокат Ассанжа вважає, що його клієнта можуть видати США. За його словами, досі США "могли таємно розігрувати свої карти, але більше вони цього не можуть". WikiLeaks стверджує, що Ассанжа заарештували з метою екстрадиції в США. Також британський адвокат заявив, що Ассанж заарештований у зв'язку із запитом США на його видачу. Його сьогодні вдень доставлять в Вестмінстерський магістратський суд.

У свою чергу, президент Еквадору Ленін Моренно заявив, що Лондон пообіцяв не видавати Ассанжа. Зазначимо, Єврокомісія вважає затримання в Лондоні засновника WikiLeaks "судовою справою" і не втручається в неї.