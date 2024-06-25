Ассанж согласился заключить соглашение о признании вины с администрацией Байдена

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в преступлении, связанном с его возможной ролью в одном из самых больших нарушений правительством США секретных материалов, в рамках соглашения с Министерством юстиции США, которое позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции потребуют 62-месячного заключения, равного времени, которое Ассанж отсидел в тюрьме строгого режима в Лондоне, пока пытался избежать экстрадиции в США. Заключение соглашения зачтет это время, позволив Ассанжу немедленно вернуться в его родную Австралию.
Соглашение о признании вины должно быть утверждено федеральным судьей.
Ассанжу в 2019 году было предъявлено 18 пунктов обвинения за его вероятную роль в нарушении, что предусматривало до 175 лет тюрьмы.
Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных записей, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.
Представители США утверждали, что Ассанж побуждал Мэннинг получить тысячи страниц неотфильтрованных дипломатических телеграмм США, потенциально угрожавших конфиденциальным источникам, отчеты о деятельности, связанной с войной в Ираке, и информацию о заключенных Гуантанамо.
Президент Джо Байден в последние месяцы намекал на возможное соглашение, которое протолкнули австралийские чиновники.
Представители ФБР и Министерства юстиции выступали против любого соглашения, не предусматривающего признания вины Ассанжа, сообщили CNN информированные источники.
В марте СМИ сообщали, что Министерство юстиции США рассматривает вопрос о том, позволить ли Джулиану Ассанжу признать себя виновным по смягченному обвинению в неподобающем обращении с секретной информацией.
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