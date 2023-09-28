Ассистент семьи. В Украине появилась новая соцпрофессия

Семьи в Украине могут получить социального "ассистента". Он будет помогать семьям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Заместитель министра соцполитики Ульяна Токарева объяснила, что социальной услугой "ассистент семьи" воспользовались уже 264 украинских семьи. По ее словам, услуга находится на этапе "пилота", ее последние несколько месяцев тестируют.

Токарева отметила, что цель услуги - помочь родителям восстановить свою способность заботиться о детях и отвечать на их потребности.

"Речь идет о решении самых разнообразных потребностей. Например, в какой-то момент родители не могут работать, потому что ребенку необходим особый уход. Задача социального работника - сформировать вокруг семьи круг специалистов из совершенно разных сфер. Если ребенку нужна реабилитация - из сферы здравоохранения. Если, например, инклюзивное обучение, то из сферы образования", - сказала заместитель министра.

Социальный работник или работница совместно с семьей работает над решением проблем, находится на постоянной связи, проводит регулярные встречи - не реже раза в две недели.

Услуга была создана с учетом иностранного опыта, в частности, в Польше и Литве такие социальные работники также называются "ассистентом семьи".

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