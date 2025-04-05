Ассист Ракицкого и первая победа Кучера: "Черноморец" уже не последний в УПЛ

УПЛ, 23-й тур

"Черноморец" - ЛНЗ - 1:0

Гол: Скиба, 18

"Черноморец" проводил первый домашний поединок под руководством нового наставника Александра Кучера. Также дебютировал в основе "моряков" звездный новичок Ярослав Ракицкий. Он сыграл за одесситов в предыдущем туре во Львове, но там вышел со скамейки запасных. На этот раз начал матч с первых минут и провел на поле чуть больше часа (66 минут).

Ракицкий отметился и первым результативным действием за "Черноморец": именно после его ювелирной подачи на 18-й минуте отличился Скиба. Это был единственный и победный гол в матче.

В целом инициативой больше владел ЛНЗ. Особенно настырным в атаке был косовский форвард чекасцев Яшари. Но критической остроты гости у ворот одесситов так и не создали. К тому же надежно сыграл нигерийский кипер "моряков" Аниагбосо, который заменил в воротах Рудько после 0:4 во Львове.

Зато "Черноморец" уже в начале второго тайма мог еще раз огорчить ЛНЗ: супермомент имел Хобленко, но из выгодного положения попал в штангу.

Накануне "Ингулец" из Петрово уступил столичной "Оболони" (0:1) поэтому победа над ЛНЗ позволила "Черноморцу" обойти главного конкурента и оставить последнюю строчку в турнирной таблице. Одесситы с 18-ю очками опережают "Ингулец" на два пункта, но у команды из Кировоградщины есть игра в запасе.