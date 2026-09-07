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"Ашан" ввел ограничения на продажу продуктов, но не для всех

16:06 07.09.2026 Пн
2 мин
Введен лимит до 6 единиц на один чек
aimg Мария Кучерявец
Фото: "Ашан" ввел ограничение до 6 единиц на чек, но не для всех (Getty Images)

Соцсетями распространились фото с объявлениями о лимитах по продаже продуктов в магазинах "Ашан". В компании объясняют - сеть разделила розничные и оптовые закупки.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Auchan Украина".

Накануне в Telegram каналах распространились фотографии объявлений из магазинов сети "Ашан", где указано о введении лимитов на покупку базовых продуктов питания.

Согласно объявлениям, консервы, масла, уксус, соль, сахар, мука, крупы, макаронные изделия можно приобрести в количестве до 6 штук или 6 кг весовых товаров в один чек, а яйца - до 6 десятков.

В пресс-службе Auchan Украина в комментарии изданию опровергли слухи о дефиците и пояснили, что ограничения связаны с разграничением розничных и оптовых закупок.

"Чтобы эффективно распределить спрос, мы разделили розничные и оптовые закупки. Как указано в объявлении, товары в количестве свыше 6 единиц или 6 кг можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок", - сообщили в компании.

Таким образом, оптовые покупатели не забирают товар с розничных полок, а покупают отдельно. Это позволяет обеспечить посетителям магазинов доступность товаров на полках, добавили в пресс-службе "Auchan Украина".

Напомним, в конце августа сеть магазинов "АТБ" также ввела ограничения на продажу бакалеи и яиц по всей Украине (не более 6 кг, 6 бутылок или 6 десятков яиц в один чек как офлайн, так и онлайн).

В компании это объяснили недобросовестной конкуренцией и массовым выкупом социальных продуктов оптовыми перекупщиками из-за низких цен сети, что создавало искусственный ажиотаж для обычных покупателей.

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