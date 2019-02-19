Асад не приїде до окупованого Криму, - посол

Асад не приїде на так званий Ялтинський економічний форум

Президент Сирии Башар Асад вряд ли сможет принять участие в "Ялтинском международном экономическом форуме" в апреле. Об этом заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что "форум" запланирован на 17-20 апреля.

"Я не думаю, что он (Башар Асад, - ред.) будет участвовать(в форуме, - ред.)", - сказал дипломат.

Напомним, сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров ранее заявлял, что Башар Асад и лидер французских правых Марин Ле Пен приедут на так называемый Ялтинский международный экономический форум. Тогда он говорил, что сирийская сторона подтвердила визит после декабрьского приглашения Асада посетить полуостров.

Ранее сообщалось, что Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексированному Россией полуострову, находящемуся под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.

"По крайней мере 10 судов поставили минимум 170 тысяч тонн зерна в Сирию в период с июля 2017 года по май 2018 года, согласно портовым данныи и источникам агентства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, зерно из Крыма поддерживает правительство Асада, поскольку собственное сирийское выращивания пшеницы пострадало из-за войны, а производство хлеба в Сирии субсидирует государство.