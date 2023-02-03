Артиллерийский обстрел Торецка: стало известно об одном погибшем и раненых
В пятницу, 3 февраля, российские военные обстреляли центр Торецка (Донецкая) из артиллерии. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Донецкой областной военной администрации Татьяны Игнатченко в эфире национального телемарафона.
"Действительно Торецк сегодня был обстрелян", - говорится в заявлении.
Игнатченко сообщила, что есть информация о по меньшей мере одном погибшем гражданском и об одном раненом человеке.
"Прилетело в центр города", - добавила спикера ОВА.
Обновлено 16:03
Офис генерального прокурора сообщил, что войска РФ из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Торецк.
"В результате вражеской атаки один гражданин погиб. Шесть местных жителей - три женщины и три мужчины получили ранения различной степени тяжести", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли центр Торецка из артиллерии.
РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки захватчики снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атаки погиб один гражданский, еще восемь человек получили ранения.
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