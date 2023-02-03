Артиллерийский обстрел Торецка: стало известно об одном погибшем и раненых

В пятницу, 3 февраля, российские военные обстреляли центр Торецка (Донецкая) из артиллерии. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Донецкой областной военной администрации Татьяны Игнатченко в эфире национального телемарафона.

"Действительно Торецк сегодня был обстрелян", - говорится в заявлении.

Игнатченко сообщила, что есть информация о по меньшей мере одном погибшем гражданском и об одном раненом человеке.

"Прилетело в центр города", - добавила спикера ОВА.

Обновлено 16:03

Офис генерального прокурора сообщил, что войска РФ из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Торецк.

"В результате вражеской атаки один гражданин погиб. Шесть местных жителей - три женщины и три мужчины получили ранения различной степени тяжести", - добавили в прокуратуре.