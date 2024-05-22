Артиллеристы ВСУ констатируют уменьшение дефицита снарядов на фронте, - Reuters

Военные на фронте в северных районах Харьковской области констатируют более высокую интенсивность боев, по сравнению с операцией вблизи Бахмута в 2023 году.

"Это 24/7, их пехота продолжает прибывать, мы продолжаем отражать их атаки. По крайней мере, пытаемся. Когда это возможно, мы их уничтожаем", - сказал Павел, наводчик гаубицы 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что раньше стоял в районе Бахмута, а сейчас их подразделение переместили в Харьковскую область

"Здесь гораздо "горячее". Там у нас не было снарядов, а здесь хоть снаряды есть, их начали завозить. Есть чем работать, есть чем воевать", - добавил военнослужащий.

Командир артиллерийского подразделения бригады Виталий убежден, что снаряды не закончатся, поскольку все понимают важность удержания обороны.

"Да, мы будем получать боеприпасы, потому что мы противостоим большой и серьезной группировке врага. Если мы сейчас продемонстрируем, что способны в такой экстремальной ситуации остановить широкомасштабное наступление врага на Харьков и Харьковскую область, то враг не решится даже думать о наступлении на Киев, Чернигов, Сумы или Полтавскую область", - сказал он.