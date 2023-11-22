RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Артиллеристы показали видео отработку по позициям оккупантов у Бахмута

Иллюстративное фото: артиллеристы показали видео отработку по позициям оккупантов у Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили и ликвидировали позиции россиян. Это удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

По данным Сухопутника войск, по оккупантам отработала 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича

На опубликованных кадрах видно, что россияне построили блиндажи и занимались укреплением своих позиций. Однако они были уничтожены точной работой украинских артиллеристов.

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику.

В частности, 19 ноября нашим бойцам удалось сбить еще девять вражеских беспилотников.

Также они сумели подбить четыре танка оккупантов и две боевые бронированные машины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ