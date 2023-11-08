Артиллеристы под Марьинкой уничтожили бронегруппу оккупантов (видео)
Российские оккупационные войска предприняли очередную попытку штурма на Марьинском направлении. Украинские защитники удачно отразили атаку оккупантов, ликвидировав три единицы боевой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины в Телеграм.
Как отмечает ведомство, аэроразведка ГПСУ обнаружила движение бронегруппы оккупантов, после чего артиллерия десантно-штурмовых войск нанесла по ней мощные удары.
В результате контратаки танк и БМП оккупантов были ликвидированы. Позже ДШВ также удалось уничтожить броню, которая проводила активные атаки по украинским позициям.
Ситуация на Марьинском направлении
Российская армия дважды занимала Марьинку - городок, расположенный под Донецком. Первый раз оккупанты зашли туда в 2015 году. И тогда это столкновение считалось самым масштабным с момента подписания договоренностей "Минск-2". Украинская армия, впрочем, отвоевала город.
В марте 2022 года россияне захватили Марьинку второй раз, но продержались там около месяца. В апреле украинские войска зашли в населенный пункт и с тех пор сдерживают амбиции врага продвинуться дальше.
Напомним, российские оккупанты ежедневно обстреливают и штурмуют Марьинку, пытаясь атаковать украинскую линию обороны. Однако ВСУ уверенно обороняют город и не дают врагу взять его под контроль.
В течение длительного времени украинские защитники удачно сдерживают российское нашествие на Марьинском направлении. Так, накануне ВСУ удалось отразить 20 вражеских атак в сутки.
Отметим, по состоянию на вторник, 7 ноября, потери РФ в войне против Украины составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306860 военных. Кроме того, ВСУ подвели 5 танков и уничтожили 21 артсистему.
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