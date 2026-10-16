"Артан" ГУР поразил более 2 300 целей в приграничье, среди них топливная инфраструктура РФ

Ранее РБК-Украина сообщало, что наземные роботизированные комплексы "Артана" за лето 2026 преодолели около 4 258 км, обеспечивая логистику, эвакуацию раненых и транспортировку пленных. Из-под вражеского огня благодаря им спасли 45 украинских военных, а на "ноль" доставили более 41 тонн грузов.

Основным направлением работы спецподразделения, по данным из его официальных ресурсов, остается Запорожье. 18 мая в ГУР сообщили, что бойцы "Артана" в координации со смежными подразделениями провели серию штурмовых действий в Степногорске и ключевые локации в поселке перешли под контроль Сил обороны.