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"Арсенал" Зинченко победой над "Челси" Мудрика сохранил шансы на титул АПЛ

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Лондон, Вторник 02 мая 2023 23:55
"Арсенал" Зинченко победой над "Челси" Мудрика сохранил шансы на титул АПЛ Фото: Мартин Эдегор через мгновение откроет счет во встрече (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой лондонского "Арсенала" над соседями из "Челси" завершился заключительный матч 34-го тура английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 34-й тур

"Арсенал" – "Челси" – 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 – Мадуэке, 65

"Канониры" фактически определили победителя в первой трети противостояния. Капитан команды Эдегор оформил дубль за 13 минут, забив оба мяча в похожем стиле. Это Джака в обоих случаях простреливал с левого фланга – на линию штрафного и в район 11-метровой отметки, а норвежец точно бил в касание.

А на 34-й минуте в объятиях партнеров оказался Жезус. Бразилец появился в нужном месте в нужное время. Удар Джаки с нескольких метров заблокировал защитник, а форвард подхватил мяч и мощно пробил Кепе в ближний угол – 3:0.

На старте второй половины "Арсенал" вполне мог сделать счет совершенно неприличным. Впрочем, ряд своих возможностей "канониры" упустили. Зато "Челси" воспользовался шансом, чтобы не потерпеть разгром. Мадуэке избежал офсайда, получил передачу Ковачича из глубины и в два касания переиграл Рэмсдейла, установив окончательный результат.

Украинец Александр Зинченко вышел в старте "Арсенала" и провел на поле 72 минуты. Его же соотечественник Михаил Мудрик начал поединок на скамье запасных "синих". На 71-й минуте он сменил Стерлинга. Дуэт звезд сборной Украины результативными действиями не отличился.

Благодаря победе "Арсенал", по крайней мере, временно вернул лидерство в чемпионате Англии. "Канониры" набрали 78 очков и на два пункта опережают "Манчестер Сити". Правда, "горожане" сыграли на два матча меньше.

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