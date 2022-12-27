RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом", Зинченко провел 20 минут: видео

Фото: Эдди Нкетия установил окончательный счет противостояния (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Наверху английской Премьер-лиги закрепился лондонский "Арсенал" после победы над соседями из "Вест Хэма" на Boxing Day. Украинец Александр Зинченко появился на поле со скамейки запасных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Арсенал" – "Вест Хэм" – 3:1

Голы: Сака, 53, Мартинелли, 58, Нкетия, 69 – Бенрахма, 27 (пенальти)

"Канониры" играли первым номером, но в середине тайма упустили молниеносную атаку соперника. Боуэн подкараулил ошибку Салиба и попытался убежать на свидание с кипером – защитник сфолил и "привез" пенальти. Бенрахма с отметки был точным.

Полностью пришел в себя "Арсенал" на старте второй половины. Перевернуть игру команда Микеля Артеты сумела благодаря ударной пятиминутке в дебюте тайма. Сначала Сака прервал низовой удар Эдегора и забил с близкого расстояния. А затем Мартинелли ворвался на левый край штрафной и с острого угла пробил Фабиански.

Добил "молотков" Нкетия. На 69-й минуте он получил передачу Эдегора в пределах штрафной зоны, роскошно развернулся и пробил низом в дальний угол – 3:1 в итоге. "Арсенал" набрал 40 очков в 15-ти матчах и уверенно лидирует в чемпионате.

Зинченко вышел на поле на 73-й минуте. До финального свистка украинец сделал 33 касания мяча, выполнил 32 передачи (94% точных), дважды потерял мяч и выиграл одну из двух личных дуэлей. 31 декабря "канониры" поедут в гости к "Брайтону".

К слову, ранее "Тоттенхэм" потерял очки в выездном матче Премьер-лиги против "Брентфорда".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоАрсеналЧемпионат АнглииВест Хэм