"Арсенал" виплатив майже 20 млн євро при звільненні Венгера

Наставник і його помічники отримали солідну суму

Стали известы детали увольнения Арсена Венгера с поста главного тренера лондонского "Арсенала". Согласно данным The Times, "канониры" выплатили французскому специалисту и его помощникам солидную сумму.

За досрочный разрыв контрактов, которые действовали до лета 2020 года, наставник и его тренерский штаб получили порядка 17,1 млн фунтов. Это около 20 млн евро.

Француз проработал в "Арсенале" на протяжении 22 лет. При нем лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии, по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а также доходили до финала Лиги чемпионов.

69-летний Венгер летом 2017 года продлил контракт с клубом на два года, но отработал только один сезон.

Его преемником на посту наставника клуба стал Унаи Эмери. После 23 туров "Арсенал", набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Кроме того, команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, Венгер в шутливой форме высказался о своем уходе из "Арсенала".