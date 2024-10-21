RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Арсенал" – "Шахтер": матч рассудит арбитр, с которым "горняки" победили другого гранда АПЛ

Фото: Бенуа Бастьен (fff.fr)
Автор: Андрей Костенко

Французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном получила назначение на матч третьего тура Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и донецким "Шахтером".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Шахтер" сыграет с "Арсеналом" в Лондоне во вторник, 22 октября. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

41-летний Бастьен выведет команды на поле в статусе главного рефери. Его ассистентами станут Хишам Закрани и Орельен Бертомеу. Четвертый арбитр – Томас Леонар. За систему VAR будет отвечать Бенуа Милло.

Бастьен является судьей ФИФА с 2014 года. В июне 2018-го включен в Элитную категорию.

Ранее французский рефери уже работал на двух матчах "Шахтера". Под его присмотром "горняки" в группе ЛЧ 2017/18 победили дома "Манчестер Сити" (2:1). А четыре года спустя, также в группе ЛЧ, уступили на выезде мадридскому "Реалу" (1:2).

Однажды Бастьен обслуживал поединок с участием сборной Украины. В Лиге наций сезона 2020/21 наша команда потерпела разгромное поражение в Мадриде от Испании (0:4).

И еще была игра с участием луганской "Зари" в квалификации Лиги Европы 2018/19. Тогда подопечные Юрия Вернидуба принимали дома немецкий РБ "Лейпциг" и сыграли вничью – 0:0.

В текущем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" после двух туров имеет в активе одно очко и занимает 27 место в общей турнирной таблице. "Арсенал" набрал четыре балла и находится на 13-й строчке.

Ранее подсказали прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов "Арсенал" – "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрсеналШахтер