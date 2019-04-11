Арсенал - Наполі: прогноз букмекерів

"Арсенал" прийматиме на своєму полі італійський "Наполі" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

11 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Емірейтс"

Букмекери вважають фаворитом господарів поля. Коефіцієнт на перемогу англійців - 2,35, а на успіх італійців - 2,95. Імовірність нічиєї аналітики оцінюють коефіцієнтом 3,50.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.