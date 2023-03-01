RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Арсенал" с ассистом Зинченко разгромил "Эвертон" Миколенко в АПЛ

Фото: Букайо Сака и Габриэл Мартинелли оформили три из четырех мячей (twitter.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой для лондонского "Арсенала" завершился домашний матч английской Премьер-лиги против "Эвертона" из Ливерпуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 7-й тур (перенесенный матч)

"Арсенал" – "Эвертон" – 4:0

Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71

"Канониры" полностью контролировали ход встречи, но открыть счет сумели только перед перерывом. Потребовался нестандартный подход – левый защитник Зинченко оказался справа в средней линии и одним пасом разрезал оборону "ирисок", а Сака мощным ударом в ближний угол реализовал момент.

Еще до перерыва лондонцы удвоили преимущество. Гол получился курьезным. Онана не заметил соперника рядом, Сака обворовал мерсисайдца и позволил Мартинелли пробить мимо Пикфорда.

Еще дважды "Арсенал" забил в последней трети поединка. Сначала на финише образцовой атаки хозяев Троссард прострелил в штрафную, а Эдегор классно сыграл в одно касание. А затем Нкетия в пределах штрафной зоны отпасовал на Мартинелли, так что бразилец протолкнул мяч за линию.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 82 минуты. Кроме результативной передачи, он также принял участие в четвертой голевой комбинации. Его соотечественник Виталий Миколенко отыграл за "ирисок" весь матч.

Благодаря уверенной победе "Арсенал" закрепил лидерство в чемпионате. Теперь в активе "канониров" 60 очков. Идущий вторым "Манчестер Сити" набрал 55 пунктов. "Эвертон" в то же время остался в зоне вылета (21 очко).

К слову, ранее вспомнили вехи биографии легенды "Тоттенхэма" Гривза в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоАрсеналЭвертонЧемпионат Англии