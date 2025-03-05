Арсенал Европы. Может ли Украина найти замену американскому оружию и как поможет ЕС

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Конфронтация между Украиной и США вышла на новый уровень. После ссоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского визави Дональда Трампа США остановили военную помощь Украине. Это продолжение стратегии Трампа по принуждению Украины к переговорам на неприемлемых условиях. И в политической плоскости ответ на этот вызов еще предстоит найти.

Вместе с тем, речь, очевидно, идет не обо всем объеме помощи. "Даже Трамп не способен полностью остановить всю помощь, потому что по некоторым (программам) есть решение Конгресса. Что бы ни принимал Трамп, эта помощь будет продолжать предоставляться, потому что невыполнение этих решений будет нарушением закона", – сказал РБК-Украина руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский.

Прежде всего, речь идет о большом пакете помощи Украине на более 60 миллиардов долларов, выделенном в апреле 2024 прошлого года. Согласно открытым данным, неизрасходованными из этой суммы остается около трети. Но в любом случае, решение Трампа делает актуальным давно наболевший вопрос – как компенсировать поставки военной помощи от США.

Украина имеет запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки США, заявил народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников критически важного вооружения.

"Сейчас все работают – и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет – над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять", – сказал Вениславский.

Хотя некоторые виды вооружения, в частности системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставить только США, большинство необходимого оружия Украина и Европа могла бы производить сама.

Однако проблема в объемах. Как писало РБК-Украина, Европа остается "спящим гигантом", который только-только пробуждается. Оборонные бюджеты растут, но не хватает мощностей для массового производства оружия. Как выход из этой ситуации уже сейчас воплощаются в жизнь несколько механизмов, чтобы помочь Украине закрыть текущие потребности, а в перспективе помочь самой Европе.

"Датская" модель закупок

На четвертом году войны сложилась странная ситуация, когда в Украине количество производителей оружия выросло лавинообразно, в частности, частных. В силу целого ряда причин они гораздо быстрее смогли развернуть производственные мощности, чем европейские компании. Однако остаются проблемы с заказами.

По данным ассоциации "Технологические силы Украины", в 2024 году частные оборонные компании были способны изготовить более 2,7 миллиона единиц оружия, но по заказу государства и благотворительных фондов изготовили лишь более 1 миллиона. Это составляет лишь 37% от общих возможностей. Ситуацию осложняет и запрет на экспорт оружия из Украины. Поэтому большинство мощностей де-факто простаивает.

Как сообщили РБК-Украина в Минстратегпроме, в краткосрочной перспективе приносит некоторые результаты глобальный фандрейзинговый проект ZBROYARI.

"Украинский ОПК уже состоятелен: есть производственные площадки, есть оборудование, есть работающие технологии, есть инженеры. То, что остро необходимо прямо сейчас – это средства", – говорится в ответе Минстратегпрома на запрос издания.

Проект предусматривает, что европейские партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у украинских производителей. Первой это сделала Дания. В апреле 2024 года страна выделила около 28,5 миллионов долларов. Впоследствии к "датской" модели присоединились другие страны, в частности Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (фото: Офис президента Украины)

Через "датскую модель" профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана". В общем, закупки фокусируются на том, что может быть быстро произведено и применено на фронте – дроны и артиллерия. Предпочтение отдается технике, которая полностью или преимущественно производится в Украине, чтобы экономический эффект был максимальным.

"Это своего рода "экспорт", но с той разницей, что оружие остается в Украине, а мы получаем средства на развитие", – сказал РБК-Украина руководитель сектора "Оборонная политика" Офиса эффективного регулирования BRDO Тарас Емчура.

Как работает "датская" модель

"Для осуществления финансирования стороны согласовывают перечень вооружений и сумму финансирования на основе предоставленных украинской стороной предложений, которые определяются на основе потребностей Сил безопасности и обороны Украины и возможностей украинских оружейников", –объяснили изданию принцип работы "датской модели" в Минстратпроме.

В течение 2024 года по "датской модели" было использовано более 500 миллионов долларов, из общей суммы 1,5 миллиарда, сообщили в министерстве. Сейчас ведется работа по потенциальному расширению возможностей этой модели.

"Датская модель" на сегодня – это работающий и достаточно эффективный механизм помощи", – подтвердили РБК-Украина в компании "Украинская бронетехника", производящей бронеавтомобили, дроны, боеприпасы и другую технику.

Она реализуется в двух форматах, в зависимости от источника финансирования.

Первый формат предусматривает, что средства на закупку оружия собираются нашими партнерами – Данией, Норвегией и другими странами. Второй формат – закупки оружия осуществляются за доходы от замороженных российских активов. у каждого из форматов есть свои особенности.

"К примеру, за средства, которые мы получаем от замороженных российских активов, можно финансировать продукцию, которая поставляется с апреля по октябрь. Классическая "датская модель", когда деньги собираются странами, не имеет таких ограничений", – сообщили в компании.

Прямое финансирование в данном случае – это возможность нашим европейским партнерам определять тип продукции, который контрактуется, и финансировать его закупку в определенном количестве. Но контракт с производителем заключает Министерство обороны или Агентство оборонных закупок (АОЗ), которые и определяют приоритетную потребность. Западные партнеры финансируют этот контракт. И, конечно, средства, которые перечисляются под такое контрактирование в бюджет МО или АОЗ, нельзя тратить на другие нужды.

"По этой модели могут работать абсолютно все. И это очень хорошо, потому что это огромная экономия в том числе для наших партнеров. Стоимость, например, нашей "Богданы" по сравнению с тем, что поставляется Францией – отличается в разы", – сказал РБК-Украина Илья Несходовский.

По его словам, это решает проблему долгосрочного оборонного планирования в Европе, когда оборонные компании неуверенны в долгосрочных контрактах и неохотно открывают новые производственные линии.

"Если для увеличения производства нужно сделать еще одну производственную линию, то это означает, что компания должна быть проинвестирована и затем обеспечена заказами не только на этот год. Чтобы окупить эту рабочую линию, нужно 5-7 лет. И если вы считаете, что у вас будет потребность, например, в снарядах на 5-7 лет, то лучше заказать у себя. Но если вам нужно сейчас срочно закрыть потребности, то лучше купить у украинских производителей," – пояснил эксперт.

Что важно, таким образом закладываются основы сотрудничества на будущее. "Далее могут появляться гибридные форматы: трехсторонние договоры, где часть продукции идет стране-партнеру, а остальное – Силам обороны Украины; или совместные предприятия, которые помогут производить компоненты в разных юрисдикциях и снижать риски", – отметил в комментарии изданию Тарас Емчура.

Также перспективными являются трансфер технологий и лицензионное производство украинского оружия в других странах, чтобы защитить производство от "прилетов", а также поставлять европейским странам оружие. Конечно, уже после окончания войны.

Какое украинское оружие интересно Европе

Силы обороны Украины имеют самый большой в Европе опыт работы с новейшими оборонными технологиями во всех аспектах боевых действий. Это признают на самом высоком уровне в Евросоюзе.

"Украинская оборонная промышленность продемонстрировала чрезвычайные возможности адаптации к новым потребностям. Это особенно очевидно в сферах беспилотных систем, включая воздушные, наземные и морские дроны. Например, количество БПЛА, наземных и надводных дронов, которые производятся и используются ежегодно в Украине, вероятно, выше, чем во всех странах ЕС вместе взятых, что дает им огромный опыт массового эффекта", – говорится в ответе Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы, поддерживающие беспилотные системы и меры противодействия им, особенно БПЛА, создают чрезвычайно ценную комбинацию знаний для любых вооруженных сил.

Как отмечают в Еврокомиссии, это уникальный опыт, который приобретает украинский ОПК. "ЕС позаботится о том, чтобы украинская промышленность могла опираться на их опыт и станет полноправным участником европейской промышленной базы в этой области", – сообщили в Еврокомиссии.

САУ "Богдана" (фото: Getty Images)

Вероятно, наибольший потенциал – в сфере цифровых технологий и боевого искусственного интеллекта, считает Емчура.

"По моему мнению, выгода для ЕС очевидна: проверенные боевой практикой решения и уникальные украинские разработки. Зато нам это дает доступ к их ресурсам, обмену технологиями и интеграцию в цепочки поставок. Такой сценарий вполне согласуется с европейской стратегией усиления оборонных возможностей", – отметил эксперт.

Вместе с тем, большинство европейских стран требуют сертификации оружия в соответствии с техническими требованиями и стандартами НАТО. Кроме того, западные производители, такие как Франция или Германия, могут сопротивляться продвижению украинского оружия на европейский рынок. Поэтому в дальнейшем для Украины важно развивать оборонное сотрудничество с конкретными компаниями.

Совместные предприятия с ЕС

Еще одно направление, где Украина и Европа могут взаимно усилить друг друга –создание совместных оборонных предприятий (СП). Сейчас лидером лидером в этом направлении является Германия, сообщили изданию в Мистратпроме.

Несколько примеров такого сотрудничества:

АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий концерн "Rheinmetall" создали совместное предприятие, которое занимается ремонтом немецких БМП. В июне прошлого года начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного СП.

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит в Украине сервисный центр бронетехники вместе с украинским производителем военной техники.

Компания KMW (KNDS Deutschland) создала СП с украинской компанией для обслуживания и ремонта своей военной техники. Первые образцы этой техники появились в Украине еще в 2022 году.

Но другие страны также проявляют активность. Норвежская Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит ЗРК NASAMS, сейчас создает компанию, чтобы производить ракеты для своих комплексов.

Французская Thales планирует создать СП совместно с "Укроборонпромом", которое будет заниматься развитием инновационных технологий для усиления ПВО, радарных систем и РЭБ.

"Украинская бронетехника" еще до полномасштабного вторжения имела совместные проекты. В 2023 году вместе с западными партнерами в нескольких странах НАТО было запущено производство боеприпасов. В 2024 году компания заключила договор с чешским холдингом Czechoslovak Group о совместном производстве снарядов натовских калибров.

Производство боеприпасов будет развернуто в Украине на новых мощностях, которые уже частично введены в эксплуатацию. Речь идет о производстве и поставке около 100 тысяч боеприпасов в текущем году, а также более 300 тысяч – в 2026 году.

Также есть проекты, о которых нельзя говорить публично, учитывая риски безопасности, а также условия партнеров.

Совместные предприятия начинают работать как ремонтные хабы, однако это только первый этап, говорят в Минстратегпроме. В дальнейшем они перейдут к производству готовой продукции. Кроме того, украинские производители получают доступ к технологиям компаний-партнеров. В долгой перспективе это усиливает связи между украинской и европейской оборонными отраслями промышленности, а также между украинскими производителями и правительствами стран-партнеров.

"После нашей победы Украина будет иметь мощный ОПК с большим объемом производства – соответственно, им нужны будут покупатели. Сейчас налаживаются необходимые для этого партнерские связи. Партнеры привыкают покупать украинское вооружение, проверенное на реальном поле боя и модифицированное в соответствии с его требованиями", – сообщили РБК-Украина в министерстве.

Производство боеприпасов компании BAE Systems (фото: Getty Images)

Отдельно стоит выделить интерес к частному сектору украинской оборонки, с которым зачастую проще работать. К тому же он более гибкий и лучше адаптируется к изменениям, по сравнению с государственными предприятиями.

"Частные производители являются лидерами на рынке беспилотников, РЭБа, бронеавтомобилей и тому подобное. Они масштабируются, запускают новые производственные линии и осваивают новые компетенции", – сказали изданию в "Украинской бронетехнике".

Каждый игрок перед тем как выйти на рынок, собирает информацию, анализирует риски, ищет партнеров, которые бы имели нужные производственные способности. И если частный производитель соответствует запросу – он вполне может стать таким партнером по совместному производству.

Все эти механизмы уже сейчас работают на практике. Проблема преимущественно в средствах для заказов. А с этим не всегда все хорошо. 4 марта Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила долгосрочный план перевооружения ЕС с бюджетом в 800 миллиардов евро. Среди прочего, предусматривается привлечение 150 миллиардов евро кредитов на ПВО в пределах ЕС и производство оружия для Украины.

По данным Politico, в плане фон дер Ляйен должен был быть пункт и о новой военной помощи Украине на 20 миллиардов евро, однако против выступила Венгрия, наложив вето. Дальнейшее обсуждение помощи Украине ожидается на саммите Евросоюза 6 марта.

В целом же, ряд совместных проектов Украины и ЕС могут значительно уменьшить негативный эффект от ограничений, введенных Трампом. А это в свою очередь дает Украине больше пространства в переговорах.

При написании материала использовались ответы на запрос РБК-Украина Еврокомиссии, Министерства стратегических отраслей промышленности Украины, компании "Украинская бронетехника", комментарии Федора Вениславского, Тараса Емчуры и Ильи Несходовского, публикации Politico, Bloomberg, Reuters.