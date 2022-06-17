"Арсенал" домовився про трансфер зірки чемпіона Португалії

"Дракони" погодилися продати атакувального хавбека за 40 млн євро. Частина цієї суми – 5 мільйонів – прописана бонусами, які лондонці виплатять після низки досягнень у новій команді.

Тепер Вієйра повинен підписати контракт із "канонірами". Термін угоди – 5 років. Перед укладенням 22-річний португалець пройде медичне обстеження. Усі деталі персонального контракту з "Арсеналом" вже узгодили.

У сезоні 2021/22 Фабіу Вієйра провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 16 результативних передач. Минула кампанія стала третьою для виконавця у складі першої команди. На старті дорослої кар'єри він паралельно грав за Порту B.

За молодіжну збірну Португалії Вієйра зіграв 21 поєдинок (13 голів). У національній команді хавбек ще не провів жодної хвилини.