"Челсі" і "Арсенал" оголосили стартові склади на фінал Ліги Європи

Фото: "Челсі" - "Арсенал" зійдуться на стадіоні "Олімпійський" в Баку (twitter.com/EuropaLeague)

Тренерські штаби визначилися зі списком футболістів на вирішальний матч

Стали відомі стартові склади "Челсі" і "Арсенал" на фінал Ліги Європи, який відбудеться на стадіоні "Олімпійський" в Баку 29 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета, Крістенсен, Давид Луїс, Емерсон, Канте, Жоржина, Ковачич, Азар, Жиру, Педро

Запасні: Кабальєро, Джеймі Каммінг, Маркос Алонсо, Росс Барклі, Гонсало Ігуаїн, Давида Дзаппакоста, Вілліан, Гері Кехілл, Ітан Ампаду, Конор Галлахер, Джордж Мак-Ікран

Kante starts for the Blues!



Here's our #UELfinal starting team... pic.twitter.com/L88vIojaoV — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019

"Арсенал": Чех, Сократіс, Косьельні, Монреаль, Мейтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Сеад Колашинаць, Езіл, Обамеянг, Ляказетт

Запасні: Лено, Деян Ілієв, Мохамед Ельнені, Стефан Ліхтштайнер, Алекс Івобі, Шкодран Мустафі, Денні Уелбек, Карл Дженкинсон, Маттео Гендузі, Едді Нкетіа, Джо Уіллок, Букайо Сака

Here it is - our @EuropaLeague final team news!



#UELfinal — Arsenal FC (@Arsenal) May 29, 2019

Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна з міркувань безпеки.