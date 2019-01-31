"Арсенал" орендував півзахисника "Барселони" Дениса Суареса

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Півзахисник каталонської "Барселони" Денис Суарес перейшов в "Арсенал". Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

"Арсенал" орендував футболіста до кінця сезону 2018/19. Про наявність чи відсутність в договорі опції викупу не повідомляється.

До переходу 25-річний іспанський футболіст продовжив контракт з каталонською командою до літа 2021 року.

Суарес перейшов в "Барселону" влітку 2016 року з "Вільярреала". У нинішньому сезоні він взяв участь в двох матчах чемпіонату Іспанії, провівши на полі в цілому 17 хвилин, і не відзначився результативними діями.

Раніше грав за "Сельту", "Манчестер Сіті" і "Севілью". У 2016 році викликався в збірну Іспанії, за яку зіграв один матч.

"Арсенал", набравши 47 очок, займає п'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.