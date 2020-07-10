"АрселорМіттал": підвищення тарифу на передачу електроенергії ускладнить роботу ГМК

Підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії у 2 рази збільшить витрати "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 2 млн доларів на місяць.

Про це йдеться в заяві компанії на офіційному сайті.

"Середньомісячний обсяг закупівлі електроенергії в "АрселорМіттал Кривий Ріг" становить понад 300 млн кіловат-годин в залежності від обсягів виробництва та завантаження основних агрегатів. Будь-яке підвищення тарифів на передачу електроенергії зумовить вкрай негативні наслідки для нашої компанії. Це рішення НКРЕКП принесе підприємству додаткові витрати на рівні двох млн доларів на місяць, що, відповідно, негативно вплине на нашу конкурентоспроможність та собівартість кінцевої продукції", - повідомив начальник управління закупівель сировини та енергоресурсів компанії Станіслав Гі.

В компанії наголосили, ініційоване НКРЕКП підвищення тарифу на передачу струму значно ускладнить роботу підприємств гірничо-металургійного комплексу України, які є одними з ключових споживачів електроенергії. Та нагадали, що ГМК забезпечує майже 26% валютних надходжень в країну, 12% ВВП, понад 30 млрд грн відрахувань до бюджетів усіх рівнів та близько 600 тисяч робочих місць (з урахуванням суміжних галузей). Тож проблеми на підприємствах галузі матимуть серйозні наслідки для економіки країни.

"Зростання тарифів на передачу електроенергії може погіршити й без того непросту ситуацію - наразі підприємства гірничо-металургійної галузі у кризових умовах, що посилилося у зв'язку з пандемією коронавірусу", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення у 2 рази тарифів НЕК "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду з інвесторами в зелену енергетику.

Раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості.