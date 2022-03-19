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На армію та гуманітарну допомогу через Ощадбанк вже зібрали 3 млрд гривень

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Україна, Субота 19 березня 2022 11:02
На армію та гуманітарну допомогу через Ощадбанк вже зібрали 3 млрд гривень Фото: на армію та гуманітарну допомогу через Ощадбанк вже зібрали 3 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку війни через Ощадбанк фізичні та юридичні особи перерахували на підтримку Збройних сил України та благодійну допомогу 3 млрд гривень. Перерахування здійснюються українськими та іноземними громадянами та компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

У прес-службі нагадали, що фінансово підтримати військових зручно через мобільний додаток Ощад 24/7. Для перерахування коштів слід обрати в меню "Платежі" сервіс "Благодійність", а в ньому "Підтримаємо Українську Армію".

"Перерахувати можна будь-які суми з будь-якої картки Ощадбанку, в тому числі з картки єПідтримка", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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