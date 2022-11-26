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В "Армию восстановления" привлекли уже две тысячи безработных

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 05:20
В "Армию восстановления" привлекли уже две тысячи безработных Фото: к "Армии восстановления" присоединилось более двух тысяч безработных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

К проекту "Армия восстановления" привлекли уже более двух тысяч безработных, а на оплату их труда направили более 8,5 млн. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Государственной службы занятости.

"Уже более 2000 безработных внесли вклад в решение острейших проблем Украины, будучи вовлечены в общественно полезные работы (СКР)", - говорится в сообщении.

Больше всего людей привлекли к работе в Сумской (664 человека), Киевской (509 человек) и Полтавской областях (313 человек).

Среди основных видов работ: строительство защитных сооружений, разгрузка и фасовка гуманитарной помощи, разбор завалов и т.д.

Ранее сообщалось, что в Украине активизируют механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

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