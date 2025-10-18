В армии РФ паника: 25 тысяч солдат сбежали за девять месяцев, - ГУР

В российской армии стремительно растет количество дезертирства. Только за девять месяцев из Центрального военного округа сбежали более 25 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
По данным разведки, с ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров самовольно оставили свои части. Отмечается, что это данные только Центрального военного округа - одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии.
Побеги происходят по-разному: одни бросают позиции непосредственно на поле боя, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков.
Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой - только в 2024-2025 годах насчитано более 30 таких инцидентов .
Основными причинами побегов являются невыносимые условия службы:
Кроме этого, во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели зафиксирована категория "неисполнение приказа".
"За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции", - отметили в ГУР.
Еще с начала этого года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали о росте случаев дезертирства в армии РФ, и неподчинения руководству.
Заметим, что в частности весной в Краснодаре произошел массовый побег солдат из военной комендатуры, где они содержались за самовольное оставление части.
В то же время известно о группе от 10 до 15 российских солдат, которые сбежали из воинской части под Новосибирском.
Известно, что несколько из них воевали против Украины.