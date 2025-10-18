В армии РФ паника: 25 тысяч солдат сбежали за девять месяцев, - ГУР

По данным разведки, с ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров самовольно оставили свои части. Отмечается, что это данные только Центрального военного округа - одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии.

Побеги происходят по-разному: одни бросают позиции непосредственно на поле боя, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков.

Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой - только в 2024-2025 годах насчитано более 30 таких инцидентов .

Основными причинами побегов являются невыносимые условия службы:

распространенная "дедовщина",

катастрофическая нехватка обеспечения,

массовые отправки на так называемые "мясные штурмы".

Кроме этого, во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели зафиксирована категория "неисполнение приказа".

"За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции", - отметили в ГУР.