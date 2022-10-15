В армии Казахстана создали подразделения для противодействия кибератакам

В Вооруженных силах Казахстана создали подразделения для противодействия информационно-психологическому и кибервоздействию в войсках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что такой пункт о создании таких подразделений появился в военной доктрине Казахстана.

"В Вооруженных силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей", - сказано в указе.

Кроме того, в указе выделяют основные угрозы для безопасности Казахстана. В перечне числится: