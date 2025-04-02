В "Армия+" появились 6 новых важных рапортов для военных: о чем речь

Какие новые рапорты появились в "Армия+"

В МОУ рассказали, что в "Армия+" появились шесть новых рапортов, которые касаются увольнения с военной службы по разным обстоятельствам.

Уточняется, что среди новых рапортов - такие:

увольнение по причине содержания троих детей до 18 лет;

увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;

увольнение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;

увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

увольнение по состоянию здоровья.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, рапорт на увольнение по состоянию здоровья - один из самых популярных в армии.

"Мы цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя", - подчеркнула она.

Отмечается, что рапорты дают понятные советы и объяснения относительно документов, которые могут понадобиться при подаче. Они уже доступны в новой версии "Армия+".

Публикация МОУ (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)