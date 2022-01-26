Армія, волотери та церква: кому найбільше довіряють українці

У грудні 2021 року армії довіряють загалом 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6 процентних пункти, а баланс довіри-недовіри - на 8 процентних пунктів.

Також більшість респондентів довіряють волонтерам (68%, баланс - +57%) і звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс +51%), а церкві довіряють 51% при балансі +27%. У випадку волонтерів і церкви показники не змінилися порівняно з 2020 роком (зміни в межах похибки), а у випадку звичайних людей простежується зниження на 4 процентних пункти і частки тих, хто їм довіряє, і балансу.

Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації - загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значущих зміни порівняно з 2020 роком).

Решта 8 інституцій у списку мають негативний баланс довіри-недовіри. Фактично, серед респондентів переважає недовіра інституціям центральної влади (президенту, парламенту, уряду), правоохоронним органам (національна поліція, патрульна поліція, СБУ), ЗМІ (як українським, так і російським).

Серед органів влади президенту довіряють 27%, а не довіряють - 50%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить -23%. Порівняно з груднем 2020 року простежується погіршення показників: частка тих, хто довіряє президента, знизилася на 5 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри - на 10 процентних пунктів.

Дещо краща ситуація у випадку правоохоронних органів: 30-35% довіряють Патрульній поліції, СБУ і Національні поліції. Баланс довіри коливається від -2% у випадку Патрульної поліції до -14% у випадку Національної поліції. Хоча частка тих, хто довіряє цим інституція не змінилася порівняно з груднем 2020 року, але баланс у всіх трьох випадках став дещо кращим. Значних регіональних відмінностей у довірі правоохоронних органів немає.

Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів, а баланс довіри-недовіри становить -7%. Порівняно з груднем 2020 року простежується покращення балансу довіри-недовіри.

Російським ЗМІ довіряють 3% респондентів при балансі -75%. Порівняно з груднем 2020 року значущих змін не було.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 3-11 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.