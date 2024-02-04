Армия Великобритании не готова к полномасштабной войне, - депутаты парламента

Издание ссылается на отчет Комитета по вопросам обороны Палаты общин, в котором отмечается, что британские военные останутся плохо подготовленными к масштабной войне. Правительство страны должно решить проблему дефицита запасов и кризис с набором персонала.

"Военные постоянно перегружены, а непрерывное давление на личный состав обостряет кризис с набором и содержанием личного состава, в результате чего больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них", - предупреждают депутаты.

По словам межпартийной группы политиков, темпы текущих военных операций в мире свидетельствуют, что министры рискуют "оказаться неспособными обеспечить настоящую боевую и стратегическую готовность". Это может поставить под угрозу безопасность Великобритании.

Депутаты предупредили, что усилия Министерства обороны, направленные на решение этой проблемы, "не реализуются в необходимом темпе".

Расследование Комитета по вопросам обороны показало, что "сокращение" Вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании. Сокращение означает, что они исчерпают свои возможности после первых нескольких месяцев участия в войне "равный-равному".

Это произошло после того, как министр обороны Грант Шаппс предупредил, что мир "движется от послевоенного к довоенному" и Великобритания должна обеспечить готовность "всей оборонной экосистемы" к защите своей родины.

В январе глава армии генерал сэр Патрик Сандерс сказал, что Великобритания должна быть готова сформировать "гражданскую армию" из десятков тысяч человек в случае войны с такими странами, как Российская Федерация. По его словам, стране важно заложить основы "национальной мобилизации".

В своем новом отчете члены парламента также призвали министров обеспечить Вооруженные силы ресурсами, подготовки и времени, необходимых для ведения и победы в длительной войне высокой интенсивности.

Угроза полномасштабной войны России с НАТО

Напомним, ранее начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что британцы в случае необходимости должны быть готовы вести большую войну против все более агрессивной России.

Недавно немецкое издание Bild сообщило, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Издание опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Подробнее об этом, военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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