Армия Украины пополнится новыми беспилотниками и кораблями, - ISW

Министр обороны Рустем Умеров 30 июля заявил, что Минобороны подписало два соглашения с отечественными предприятиями военно-промышленного комплекса на сумму почти 5 млрд гривен (около 121 млн долларов).

1 августа ведомство также объявило о подписании соглашения на сумму более 3,7 млрд гривен (около 90 млн долларов) с отечественными производителями для поставки украинским военным наземных ударных дронов.

Кроме того, отмечает ISW, украинские военные продолжают упорядочивать и упрощать процессы мобилизации с целью улучшения формирования новых военных соединений.

На днях Генштаб ВСУ разработал предложения касательно упрощения мобилизации и снижения рисков для мобилизованного персонала. В частности, командирам разрешить отбирать и набирать военнослужащих непосредственно для службы в своих бригадах, а новобранцам - выбирать вакантные должности в воинских подразделениях.

Также в отчете сообщается, что западные партнеры продолжают поддерживать Украину в развитии ее обороноспособности.