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Армия Украины пополнится новыми беспилотниками и кораблями, - ISW

Фото: военные получат новые ударные беспилотники (armyinform.com.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство обороны Украины подписало соглашения с оборонными предприятиями для производства нового оружия и ударных дронов, что расширит отечественную оборонную промышленную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Министр обороны Рустем Умеров 30 июля заявил, что Минобороны подписало два соглашения с отечественными предприятиями военно-промышленного комплекса на сумму почти 5 млрд гривен (около 121 млн долларов).

1 августа ведомство также объявило о подписании соглашения на сумму более 3,7 млрд гривен (около 90 млн долларов) с отечественными производителями для поставки украинским военным наземных ударных дронов.

Кроме того, отмечает ISW, украинские военные продолжают упорядочивать и упрощать процессы мобилизации с целью улучшения формирования новых военных соединений.

На днях Генштаб ВСУ разработал предложения касательно упрощения мобилизации и снижения рисков для мобилизованного персонала. В частности, командирам разрешить отбирать и набирать военнослужащих непосредственно для службы в своих бригадах, а новобранцам - выбирать вакантные должности в воинских подразделениях.

Также в отчете сообщается, что западные партнеры продолжают поддерживать Украину в развитии ее обороноспособности.

Военно-морские силы усилят новыми кораблями

Глава Минобороны Умеров и первая леди Украины Елена Зеленская посетили Стамбул 2 августа, где накануне на воду был спущен второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский".

Умеров заявил, что Украина и Турция договорились построить "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа" класса Ada из-за вторжения России в Украину.

Военно-морские силы ВСУ получат "Выговского" в начале 2027 года.

Тем временем украинские военные уже проходят подготовку для службы на "Мазепе".

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