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Не армія, а терористи. Війська РФ вивели з ладу 34 лікарні в Україні

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Україна, Неділя 06 березня 2022 09:42
Не армія, а терористи. Війська РФ вивели з ладу 34 лікарні в Україні Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко звинуватив російську армію у порушенні Женевської конвенції. Вони поводять себе, як терористи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На сьогодні ворог вивів з ладу 34 лікарні нашої країни. Це чергове порушення Женевської конвенції, коли медичні працівники і медзаклади не можуть бути залучені у війну і військові конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують всі норми конвенції і ще раз показують, що це не армія, а терористи", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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