Не армія, а терористи. Війська РФ вивели з ладу 34 лікарні в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко звинуватив російську армію у порушенні Женевської конвенції. Вони поводять себе, як терористи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На сьогодні ворог вивів з ладу 34 лікарні нашої країни. Це чергове порушення Женевської конвенції, коли медичні працівники і медзаклади не можуть бути залучені у війну і військові конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують всі норми конвенції і ще раз показують, що це не армія, а терористи", - сказав він.