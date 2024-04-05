Армия США начала самые масштабные учения в Европе, - Пентагон

В программе обучения будет реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины. По словам спикера Пентагона, США отправили военный корабль USS Gunston Hall с оборудованием.

"Сегодня мы отмечаем официальное начало крупнейших учений армии США в Европе Steadfast Defender 24, отправив военные корабли с оборудованием для проведения этого мероприятия", - сказал Райдер.

По словам альянса, "Steadfast Defender 24" продемонстрирует способность НАТО быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", - заявил генерал Кристофер Каволи, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

Учения пройдут в нескольких местах, а соответствующие учения продлятся до 31 мая 2024 года. Это будут первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут реализованы новые планы обороны.

"Они покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многоплановые операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях", - заявили в альянсе.