Армія США звільнятиме тих, хто відмовився вакцинуватися від коронавірусу

Військових США, які відмовляться від вакцинації проти коронавірусу, негайно звільнять. Наказ Пентагону охоплює військовослужбовців регулярної армії, резервістів і курсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, наказ про звільнення нещеплених військових - це останнє з відповідних приписів. Вони були видані після того, як Пентагон оголосив обов'язкову вакцинацію для всіх військовослужбовців в серпні минулого року.

В цей час більшість військовослужбовців США щеплені від коронавірусу хоча б однією дозою. Згідно з офіційними даними, близько 79 американських військових померли після зараження новим штамом "Омікрон".