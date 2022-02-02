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Армия США будет увольнять отказавшихся вакцинироваться от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военных США, которые откажутся от вакцинации против коронавируса, немедленно уволят. Приказ Пентагона охватывает военнослужащих регулярной армии, резервистов и курсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, приказ об увольнении непривитых военных - это последнее из соответствующих предписаний. Они были выданы после того, как Пентагон объявил обязательную вакцинацию для всех военнослужащих в августе прошлого года.

В настоящее время большинство военнослужащих США привиты от коронавируса хотя бы одной дозой. Согласно официальным данным, около 79 американских военных умерли после заражения новым штаммом "Омикрон".

Напомним, в середине сентября прошлого года всех военных действующей службы США обязали вакцинироваться от коронавируса до 15 декабря 2021-го.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинацияКоронавирус