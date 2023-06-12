Армия РФ утром обстреляла Авдеевку двумя ракетами: есть раненые (фото)

Два человека получили ранения во время утреннего удара российской армии двумя ракетами по Авдеевке 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Двое раненых гражданских, изуродованные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - рассказал он.

По словам Кириленко, оккупанты в очередной раз ударили по городу сегодня утром, в 09:10, двумя ракетами.

Обстрелы Авдеевки

Город Авдеевка Донецкой области на данный момент находится на линии фронта и его постоянно обстреливают оккупанты. К примеру, под утро РФ массированно обстреляла населенный пункт из артиллерии. Снаряды попали в район автобазы. Ситуация в Авдеевке настолько сложна, что в начале мая было принято решение эвакуировать всех гражданских из города.