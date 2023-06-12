RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армия РФ утром обстреляла Авдеевку двумя ракетами: есть раненые (фото)

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области 12 июня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Два человека получили ранения во время утреннего удара российской армии двумя ракетами по Авдеевке 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Двое раненых гражданских, изуродованные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - рассказал он.

По словам Кириленко, оккупанты в очередной раз ударили по городу сегодня утром, в 09:10, двумя ракетами.

Обстрелы Авдеевки

Город Авдеевка Донецкой области на данный момент находится на линии фронта и его постоянно обстреливают оккупанты. К примеру, под утро РФ массированно обстреляла населенный пункт из артиллерии. Снаряды попали в район автобазы. Ситуация в Авдеевке настолько сложна, что в начале мая было принято решение эвакуировать всех гражданских из города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка