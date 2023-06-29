RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армия РФ снова обстреляла Херсон: атакован "Пункт несокрушимости", есть раненые

Фото: во время обстрела Херсона 29 июня атакован "Пункт несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Херсон в четверг, 29 июня. Под ударом оказался "Пункт несокрушимости", два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Армия РФ в очередной раз покрыла огнем жилые кварталы города", - рассказал он.

По его словам, под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой развернули "Пункт несокрушимости".

По предварительной информации, из-за обстрелов пострадали два мирных человека.

"Мужчин, 34 и 51 год, госпитализировали в больницу с ожогами конечностей и лица", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона и области

Часть Херсонской области продолжает оставаться оккупированной российскими войсками. В связи с этим, несмотря на освобождение Херсона от оккупантов в ноябре 2022 года, город постоянно находится под артиллерийскими обстрелами.

В частности, только за прошедшие сутки трое людей получили ранения. Кроме того, недавно армия РФ ударила по Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами. Под удар попали Херсон и поселок Антоновка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон