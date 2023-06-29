Армия РФ снова обстреляла Херсон: атакован "Пункт несокрушимости", есть раненые

"Армия РФ в очередной раз покрыла огнем жилые кварталы города", - рассказал он.

По его словам, под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой развернули "Пункт несокрушимости".

По предварительной информации, из-за обстрелов пострадали два мирных человека.

"Мужчин, 34 и 51 год, госпитализировали в больницу с ожогами конечностей и лица", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона и области

Часть Херсонской области продолжает оставаться оккупированной российскими войсками. В связи с этим, несмотря на освобождение Херсона от оккупантов в ноябре 2022 года, город постоянно находится под артиллерийскими обстрелами.

В частности, только за прошедшие сутки трое людей получили ранения. Кроме того, недавно армия РФ ударила по Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами. Под удар попали Херсон и поселок Антоновка.