Армия РФ снова обстреляла Херсон: атакован "Пункт несокрушимости", есть раненые

Российские оккупанты обстреляли Херсон в четверг, 29 июня. Под ударом оказался "Пункт несокрушимости", два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Армия РФ в очередной раз покрыла огнем жилые кварталы города", - рассказал он.
По его словам, под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой развернули "Пункт несокрушимости".
По предварительной информации, из-за обстрелов пострадали два мирных человека.
"Мужчин, 34 и 51 год, госпитализировали в больницу с ожогами конечностей и лица", - добавил Прокудин.
Часть Херсонской области продолжает оставаться оккупированной российскими войсками. В связи с этим, несмотря на освобождение Херсона от оккупантов в ноябре 2022 года, город постоянно находится под артиллерийскими обстрелами.
В частности, только за прошедшие сутки трое людей получили ранения. Кроме того, недавно армия РФ ударила по Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами. Под удар попали Херсон и поселок Антоновка.
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