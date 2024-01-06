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Армия РФ нанесла два авиаудара по Северному в Донецкой области: погиб человек

Фото: армия РФ нанесла два авиаудара по Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия нанесла авиаудары по поселку Северное Донецкой области. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

По данным ОВА, утром в субботу, 6 января, оккупанты нанесли два авиаудара по Северному Торецкой общины.

Россияне попали в жилую застройку. В результате вражеской атаки погиб человек. На месте инцидента работают полиция и парамедики.

Обстрелы Украины

Сегодня российские оккупанты ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Повреждено 13 частных домов, 6 автомобилей, линии электропередач и газопровод.

В результате вражеской атаки есть жертва. Известно, что погиб 45-летний мужчина. Ранения получили 16-летняя девочка и 66-летний мужчина.

Также сегодня в Харькове были слышны взрывы. Позже выяснилось, что россияне ударили ракетами С-300 между населенными пунктами в Харьковском районе.

Кроме того, этой ночью россияне запустили 2 "Шахеда", их сбили. Но один из дронов долетел до Хмельницкой области.

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