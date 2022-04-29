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Армія РФ сповільнила наступ під Ізюмом з однієї з двох причин, - Арестович

Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські військові істотно сповільнили свій наступ у напрямку Ізюма в Харківській області. За його словами, цьому може бути дві причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича.

"Загальмувався російський наступ в районі Ізюма, чого він загальмувався - два варіанти: перший, вони ретируються, другий – втомилися і не наступають, просто поповнюються, поки не наступають", – зазначив Арестович.

Радник глави офісу президента підкреслив, що тактичні дії на Ізюмському напрямку не припинилися, проте російські окупанти припинили тиснути. Він також зазначив, що ЗСУ протягом дня дещо просунулися на півночі Харківської області та звільнили кілька населених пунктів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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