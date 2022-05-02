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Армія РФ на південному напрямку втратила три безпілотники і сім одиниць колісної техніки

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Понеділок 02 травня 2022 01:37
Армія РФ на південному напрямку втратила три безпілотники і сім одиниць колісної техніки Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Українська армія не дозволяє окупантам просунутися на Миколаївському напрямку. Розвідуючи позиції наших військ, противник за день позбувся трьох безпілотних розвідників "Орлан-10". Загальні втрати армії РФ за добу становлять сім одиниць техніки і більше 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

У Херсонській області окупанти відключили мобільний зв'язок і поширили фейк, що це зробила Україна. В той самий час, тривають роботи з відключення області від української банківської системи.

В Одесі почалася подовжена комендантська година, яка триватиме до ранку 3 травня. Введена комендантська година пов'язана з обмеженням спроб створення провокацій у пам'ятну дату 2 травня.

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