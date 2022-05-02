ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Армия РФ на южном направлении потеряла три беспилотника и семь единиц колесной техники

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 01:37
Армия РФ на южном направлении потеряла три беспилотника и семь единиц колесной техники Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинская армия не позволяет оккупантам продвинуться на Николаевском направлении. Разведывая позиции наших войск, противник за день лишился трех беспилотных разведчиков "Орлан-10". Общие потери армии РФ за сутки составляют семь единиц техники и более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь и распространили фейк, что это сделала Украина. В то же время, продолжаются работы по отключению области от украинской банковской системы.

В Одессе начался удлиненный комендантский час, который продлится до утра 3 мая. Введенный комендантский час связан с ограничением попыток создания провокаций в памятную дату 2 мая.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны