Армия РФ ударила "Искандером" по Славянску (видео)

Вражеская ракета попала в керамический цех. По словам Ляха, он почти полностью разрушен.

В результате атаки также пострадали соседние многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где размещается социальная столовая. Там выбиты окна.

К счастью, из-за обстрела со стороны оккупантов никто пострадал.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что россияне ударили по Славянску из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

"Утром российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области", - говорится в утренней сводке Генштаба.

Удар по Мирнограду

Напомним, в ночь на 26 января российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Мирноград Донецкой области. В эпицентре взрывов оказался жилой сектор. Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки.

В результате вражеской атаки получили ранения шесть местных жителей - трое мужчин в возрасте 25, 40 и 49 лет, 37-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. Также пострадала девочка 8 лет.