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Армія РФ скоро зіткнеться з логістичними проблемами, - Сили оборони Естонії

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Таллінн, П'ятниця 12 серпня 2022 15:31
Армія РФ скоро зіткнеться з логістичними проблемами, - Сили оборони Естонії Фото: заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії Март Вендла (mil.ee)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська, які задіяні у вторгненні до України, найближчим часом зіткнуться з логістичними проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Як заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла, коментуючи війну в Україні, росіяни перекидають на південь додаткову техніку, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ великим угрупуванням.

"У найближчі сім днів фокус не зміниться. Додатковий тиск буде продовжуватися в напрямку Бахмут - Сіверськ", - зазначив він.

На його думку, важливими подіями є вибухи на аеродромах в Криму і в Білорусі.

"До фундаментальних змін ця атака, звичайно, не призведе. Але це показує, що збройні сили РФ не можуть бути впевнені, що вогонь української армії не дійде до них в тому місці, яке вважають тилом. Підтвердженої інформації про те, що сталося під Гомелем в Білорусі, що саме було знищено, немає. За різними даними, є втрати в різних видах техніки", - підкреслив Вендла.

Крім того, Росія під час війни проти України втратила таку кількість танків, яка перевищує те, що у себе на озброєнні мають Великобританія і Німеччина. А виробництву нових заважають санкції. Тому найближчим часом російські війська зіткнуться з логістичними проблемами.

"З цим у них проблеми. Війни часто виграються саме за допомогою логістичної підтримки", - додав Вендла.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські війська досягли значних успіхів у знищенні логістики противника.

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