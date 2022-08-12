Армія РФ скоро зіткнеться з логістичними проблемами, - Сили оборони Естонії

Російські війська, які задіяні у вторгненні до України, найближчим часом зіткнуться з логістичними проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee .

Як заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла, коментуючи війну в Україні, росіяни перекидають на південь додаткову техніку, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ великим угрупуванням.

"У найближчі сім днів фокус не зміниться. Додатковий тиск буде продовжуватися в напрямку Бахмут - Сіверськ", - зазначив він.

На його думку, важливими подіями є вибухи на аеродромах в Криму і в Білорусі.

"До фундаментальних змін ця атака, звичайно, не призведе. Але це показує, що збройні сили РФ не можуть бути впевнені, що вогонь української армії не дійде до них в тому місці, яке вважають тилом. Підтвердженої інформації про те, що сталося під Гомелем в Білорусі, що саме було знищено, немає. За різними даними, є втрати в різних видах техніки", - підкреслив Вендла.

Крім того, Росія під час війни проти України втратила таку кількість танків, яка перевищує те, що у себе на озброєнні мають Великобританія і Німеччина. А виробництву нових заважають санкції. Тому найближчим часом російські війська зіткнуться з логістичними проблемами.

"З цим у них проблеми. Війни часто виграються саме за допомогою логістичної підтримки", - додав Вендла.