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Армія РФ намагається відрізати українські війська на Донбасі, - Пентагон

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Вівторок 29 березня 2022 05:30
Армія РФ намагається відрізати українські війська на Донбасі, - Пентагон Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Представник Пентагону зазначив, що російська армія починає активніше просуватися на схід України з метою відрізати і оточити українські війська, сконцентровані на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

На думку американського військового чиновника, першим маркером нового стратегічного напрямку російських військ є спроба активного просування на південний схід від Ізюма в напрямку Донбасу.

У США вважають, що таким чином армія противника має намір оточити українські війська на Сході, щоб отримати важелі впливу на майбутні переговори.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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